Ustavno sodišče danes tudi o postopku za priznanje Palestine

Ljubljana, 5. septembra - Ustavni sodniki bodo danes med drugim obravnavali zahtevo poslancev SDS in NSi za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju Palestine. Zaenkrat sicer ni znano, ali bo sodišče sprejelo tudi kakšno odločitev glede postopka priznanja, ki je bil po prepričanju opozicije v nasprotju z ustavo in poslovnikom DZ.