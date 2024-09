Na GZS kritični do predlaganih sprememb zakona o varstvu okolje

Ljubljana, 4. septembra - Člani strateškega sveta Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za okolje so se danes posvetili osnutku predloga novele zakona o varstvu okolja, ki je v javni obravnavi do 16. septembra. Na GZS sicer pripombe v javni obravnavi še zbirajo, so pa do predlogov kritični. Izpostavili so predvsem problematiko izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj.