V Avstriji proslavili Brucknerjevo obletnico

Linz, 6. septembra - V Avstriji so v teh dneh proslavili 200-letnico rojstva skladatelja Antona Brucknerja. Obletnice so se spomnili zlasti v Zgornji Avstriji, kjer se je skladatelj rodil 4. septembra 1824. V Linzu so v okviru festivala Ars Electronica izvedli delo BruQner - The Sound of Entanglement, ki zasleduje novo kombinacijo umetnosti in znanosti.