Demokracija o stanju v Sloveniji (5. 9.)

Ljubljana, 5. septembra - Metod Berlec v komentarju Neverjetna dvoličnost in aroganca vladajočih tranzicijskih levičarjev piše o stanju v Sloveniji. Avtor poudarja, da je vlada sprejela prvi sveženj davčnih sprememb, čeprav so te po mnenju predstavnikov delodajalcev nesistemske, ne pomagajo k stabilnosti davčnega okolja in ne odgovarjajo na izzive slovenskega gospodarstva.