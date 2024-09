Andrej Guštin postal častni član Mednarodne astronomske zveze

Ljubljana, 5. septembra - Mednarodna astronomska zveza (IAU) je 14. avgusta v Cape Townu v Južni Afriki sprejela 15 novih častnih članov. Med njimi je tudi slovenski astronom Andrej Guštin, učitelj in državni koordinator za izobraževanje na področju astronomije ter pobudnik in dolgoletni vodja tekmovanj iz astronomije pri nas, so sporočili iz Cosmolaba.