V osrednjem delu Gaze cepili veliko več otrok od načrtovanih

Ženeva, 4. septembra - V osrednjem delu Gaze se je danes končala prva faza cepljenja proti otroški paralizi v palestinski enklavi. Med njo so s prvim odmerkom cepili več kot 187.000 otrok, mlajših od deset let, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izpostavil je, da je to veliko več od načrtovanih 156.500.