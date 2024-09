Bunker s koprodukcijsko predstavo Zanimivo dejstvo znova v Estoniji

Tartu/Tallinn, 5. septembra - Zavod Bunker bo s koprodukcijsko predstavo Fun Fact (Zanimivo dejstvo), ki so jo ustvarili slovenski in estonski gledališčniki, po premierah v obeh državah v prihodnjih dnevih ponovno gostoval v Estoniji. Danes in v petek jo bodo izvedli na mednarodnem festivalu Draama v letošnji evropski prestolnici kulture Tartu, zatem pa se selijo v Tallinn.