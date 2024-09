Pogrešajo 42-letnika iz Zagorja ob Savi

Zagorje ob Savi, 4. septembra - Svojci pogrešajo 42-letnega Benjamina Dolarja iz Zagorja ob Savi. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, bi se lahko nahajal na območju Novega Mesta oz. Brežic. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modro majico z dolgimi rokavi z belim napisom 83 in kratke hlače bež barve.