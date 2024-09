V Trbovljah razširili območje z omejitvijo hitrosti vožnje na 30 kilometrov na uro

Trbovlje, 4. septembra - Z novim šolskim letom so v Trbovljah za povečanje prometne varnosti razširili območje z omejitvijo hitrosti vožnje na 30 kilometrov na uro. Projekt Furam 30 zajema območje med Vreskovim in Nasipi, ki je po navedbah občine eno najgosteje naseljenih v Sloveniji. Nova prometna ureditev je nastala na pobudo občanov, so sporočili z občine.