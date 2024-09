Telemach poleg telefona tudi z lastno otroško pametno uro in slušalkami

Ljubljana, 4. septembra - Telekomunikacijski operater Telemach je danes predstavil nov pametni telefon Telemach 5G Pro. Ob tem so razširili ekosistem naprav, po novem strankam ponujajo tudi lastne brezžične slušalke in otroško pametno uro. Telefoni in slušalke so že na voljo, za ure pa so začeli zbirati prednaročila.