Nekdanja pomočnica newyorškega guvernerja naj bi vohunila za Kitajsko

New York/Peking, 4. septembra - Ameriške oblasti so zaradi suma vohunjenja za Kitajsko aretirale nekdanjo pomočnica v uradu guvernerja zvezne države New York Lindo Sun, je v torek sporočilo tožilstvo. V zameno za denar naj bi si med drugim prizadevala preprečevati stike med predstavniki ZDA in Tajvana, Pekingu pa naj bi tudi posredovala interne dokumente.