Ahčin: Pri nakupu stavbe na Litijski na ministrstvu za pravosodje zatajile vse kontrole

Ljubljana, 4. septembra - Predsednica računskega sodišča Jana Ahčin je ob ugotovitvah revizije nakupa stavbe na Litijski opozorila, da so na ministrstvu za pravosodje pri pripravi tega projekta zatajile vse kontrole, investicijska dokumentacija pa je bil pripravljena nepopolno in nepravilno ter v nasprotju z veljavnimi predpisi in zakoni.