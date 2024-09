Na beneškem filmskem festivalu ovacije za prvi Almodovarjev film v angleščini

Benetke, 4. septembra - Na letošnjem 81. filmskem festivalu v Benetkah so med drugim premierno prikazali film španskega režiserja Pedra Almodovarja The Room Next Door. Film je po poročanju ameriškega spletnega portala Deadline prejel več kot 18-minutne ovacije, največ na letošnjem festivalu doslej. Na festivalu je premiero dočakala tudi drama Queer Luce Guadagna.