Župani zasavskih občin zaradi zaprtja oddelkov trboveljske bolnišnice zahtevajo sejo sveta zavoda

Trbovlje, 4. septembra - Župani vseh treh zasavskih občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi zahtevajo takojšen sklic izredne seje sveta Splošne bolnišnice Trbovlje po tistem, ko so zaradi pomanjkanja osebja v ponedeljek začasno zaprli dva oddelka bolnišnice. Po navedbah trboveljskega župana Zorana Pozniča so ogorčeni, ker so o tem izvedeli šele iz medijev.