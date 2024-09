Strokovnjaki: Vrhunska medicina ne obstaja brez razvojne medicine

Ljubljana, 4. septembra - Vrhunska medicina ne more obstajati brez razvojne medicine, ki pa je v Sloveniji pogosto zapostavljena in sistemsko neurejena, so se na današnji okrogli mizi na temo ohranjanja vrhunske medicine v državi strinjali strokovnjaki. Družba se mora zavedati pomena razvojne medicine in pritisniti na odločevalce, da to aktivno spodbujajo, so prepričani.