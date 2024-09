NIJZ: Posamezni primeri okužb z virusom Zahodnega Nila še ne opravičujejo rabe biocidov v okolju

Ljubljana, 4. septembra - Kljub pojavu treh primerov okužb z virusom Zahodnega Nila ter povečanem številu komarjev na NIJZ pojasnjujejo, da to še ne opravičuje rabe biocidnih sredstev v zunanjem okolju z namenom zmanjšanja števila komarjev. To bi bilo smiselno le ob pojavu izbruha nalezljive bolezni, do česar pa zdaj še ni prišlo, navajajo na spletni strani.