Barcelona tri tedne brez Fermina Lopeza

Barcelona, 4. septembra - Vodilni klub španskega nogometnega prvenstva Barcelona bo tri tedne brez Fermina Lopeza. Kot so sporočili iz katalonskega kluba, si je 21-letnik na reprezentančni akciji Španije do 21 let poškodoval stegensko mišico. Lopez je bil tudi član španske reprezentance, ki je poleti v Nemčiji osvojila euro, ter ekipe, ki je zmagala na olimpijskih igrah.