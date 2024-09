V Belorusiji pomilostili še 30 zaprtih protivladnih protestnikov

Minsk, 4. septembra - Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je pomilostil 30 zapornikov, obsojenih zaradi sodelovanja na protivladnih protestih, je danes sporočil njegov kabinet in dodal, da so med njimi starši nepolnoletnih in majhnih otrok. Podobno je Lukašenko avgusta pomilostil starejše in bolne zapornike. V državi je sicer še več kot 1300 političnih zapornikov.