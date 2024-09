Unicef: Novo šolsko leto lahko prinese tudi nove stiske ali poglobi obstoječe

Ljubljana, 4. septembra - Unicef Slovenija opozarja, da lahko novo šolsko leto za otroke in mlade prinese tudi nove stiske ali poglobi obstoječe. Ponavadi so povezane s spremembo rutine, šolskimi obveznostmi in odnosi z vrstniki. Po pogovor in pomoč se lahko otroci in mladi zatečejo tudi v Unicefove Varne točke, ki so v 120 krajih po vsej državi.