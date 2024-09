Na jugu BiH odprli sto metrov visok cestni most čez Neretvo

Mostar, 5. septembra - V Počitelju na jugu BiH so v sredo zvečer slovesno odprli skoraj kilometer dolg in sto metrov visok most čez reko Neretvo. Eden najvišjih mostov na Zahodnem Balkanu, ki so ga poimenovali Hercegovina, je del avtoceste, ki bo znotraj koridorja med Budimpešto in Dalmacijo povezala sever in jug BiH. Promet po njem bo stekel danes po 12. uri.