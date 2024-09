Tudi julija mesečna rast cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v EU

Luxembourg, 4. septembra - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so julija tako v evrskem območju kot v celotni EU na mesečni ravni narasle za 0,8 odstotka. Gre za drugo zaporedno mesečno zvišanje po daljšem obdobju padanja, predvsem zaradi dražje energije. V medletni primerjavi so bile cene še vedno nižje, za 2,1 odstotka v območju evra in za 1,9 odstotka v vsej EU.