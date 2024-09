Na vileniški okrogli mizi tudi o češki književnosti in njenih avtorjih

Ljubljana, 6. septembra - Češka literatura in njeni avtorji so bili v središču četrtkove okrogle mize na letošnjem mednarodnem literarnem festivalu Vilenica. Obrazi češke poezije in proze so poudarek namenili bogati tradiciji njihove literature, umetniški cenzuri in pomenu dobre zgodbe. V ospredju je bila tudi Antologija sodobne češke književnosti z 21 avtorji.