V Murski Soboti dan prekmurske kulinarike, predvsem šunke in gibanice

Murska Sobota, 7. septembra - V središču Murske Sobote se bo dopoldne začel 14. Festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Dogodek po besedah organizatorjev vsako leto obišče vse več obiskovalcev. Predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot Janko Kodila je ob tem za STA povedal, da je bistvo festivala promocija regijskih proizvajalcev in ustvarjalcev.