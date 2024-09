Ministrstvo izdalo drugi paket 41 odločb za športno infrastrukturo

Ljubljana, 4. septembra - Ministrstvo, pristojno za šport, je izdalo drugi paket odločb o sofinanciranju 41 projektov v športne dvorane in zunanje športne površine, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa. Kot so danes sporočili z ministrstva, so na podlagi dodatnih 4,3 milijona evrov sredstev in spremembe javnega razpisa izdali še drugi paket pozitivnih odločb.