V projektih Slovenske karitas za Afriko do pomoči 300.000 prebivalcev

Ljubljana, 4. septembra - Slovenska karitas z različnimi projekti v Afriki deluje 18 let. V tem času so za ta kontinent zbrali 4,4 milijona evrov in pomagali 300.000 ljudem. Trenutno 19. leto zbirajo sredstva v akciji Za srce Afrike, 15. leto pa v akciji Z delom do dostojnega življenja, ki omogoča plačilo za delo najrevnejšim. Vse leto pa je odprta akcija Kupim kozo.