Računsko sodišče ministrstvu za vzgojo in izobraževanje očita več nepravilnosti

Ljubljana, 4. septembra - Računsko sodišče v reviziji predloga zaključnega računa proračuna za lani ministrstvu za vzgojo in izobraževanje med drugim ponovno očita, da so osnovnim šolam nakazovali dodaten denar za opravljene ure nesistematiziranih interesnih dejavnosti, čeprav v predpisih za to ni podlage. Od ministrstva zahtevajo predložitev odzivnega poročila.