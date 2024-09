KGZS pozvala k ukrepanju zaradi prepogostih napadov volkov

Ljubljana, 4. septembra - V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) ministrstvo za naravne vire in prostor pozivajo k takojšnjemu in odločnejšemu ukrepanju pri upravljanju populacije volka, saj so napadi volkov po njihovem mnenju prepogosti in kmetom povzročajo veliko škodo. Kot najbolj problematično so izpostavili širjenje volkov v Alpah.