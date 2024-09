Revizorji lanskemu proračunu izrekli mnenje s pridržkom

Ljubljana, 4. septembra - Računsko sodišče je lanskemu državnemu proračunu izreklo mnenje s pridržkom. Revizorji so med drugim ugotovili nepravilnosti pri nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski in nakupu prenosnih računalnikov. Prav tako niso bile odpravljene nepravilnosti glede podeljevanja koncesij za linijske prevoze potnikov. Vladi so izdali več priporočil.