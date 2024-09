Evropske borze uvodoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 4. septembra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja znižali. Po navedbah analitikov so jih navzdol potegnili torkovi padci na newyorških borzah, ki jih vidijo predvsem kot posledico zaskrbljenosti vlagateljev zaradi geopolitičnih napetosti, in posledično znižanje tečajev na azijskih borzah.