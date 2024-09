V Jadroliniji po hudi nesreči trajekta in vrsti težav razrešili tehničnega direktorja

Zagreb, 4. septembra - V hrvaškem državnem podjetju Jadrolinija so po vrsti težav in po nedavni nesreči, v kateri so življenje izgubili trije člani posadke, razrešili tehničnega direktorja. Pomorščaki so odločitev vodstva pozdravili, a obenem menijo, da je to odgovornost le preneslo na nižje ravni.