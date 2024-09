Dnevnik o Teš (4. 9.)

Ljubljana, 4. septembra - Darijan Košir v komentarju Logični konec in opomin za Krško piše o prihodnosti in reševanju Termoelektrarne Šoštanj (Teš). Avtor poudarja, da je proizvodna cena elektrike iz Teš danes približno dvakrat višja od njenih prodajnih cen in ne zgleda, da se bo to spremenilo. Vseeno pa Teš ogreva 35.000 ljudi v Šaleški dolini in tam zaposluje 2500 ljudi.