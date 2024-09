Tomašovi poleg 10-letnega suspenza odvzeli olimpijsko kolajno

Lozana, 4. septembra - Nekdanji ruski atletinji Tatjani Tomašovi so zaradi dopinga odvzeli srebrno olimpijsko medaljo z iger v Londonu leta 2012 v teku na 1500 metrov, je v torek sporočilo mednarodno športno razsodišče Cas. Pri zdaj 49-letnici so po ponovni analizi dveh vzorcev med junijem in julijem 2012 odkrili prisotnost anaboličnih steroidov.