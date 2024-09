ZDA sprožile kazenski postopek proti voditeljem Hamasa

Washington, 4. septembra - ZDA so v povezavi z napadom na Izrael 7. oktobra lani sprožile kazenski postopek proti šestim voditeljem Hamasa, je v torek sporočilo pravosodno ministrstvo. Med obtoženimi sta tudi vodja palestinskega islamističnega gibanja Jahja Sinvar in njegov pokojni predhodnik Ismail Hanija. Obtožbe proti šesterici so povezane s terorizmom.