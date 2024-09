Na vileniški okrogli mizi o umetni inteligenci in ustvarjanju

Ljubljana, 4. septembra - Letošnji mednarodni literarni festival Vilenica je posvečen tudi umetni inteligenci in prav o njej in ustvarjanju, predvsem literarnem, je tekla beseda na okrogli mizi v torek zvečer. Enoznačnega odgovora, ali je umetna inteligenca dobra ali slaba, ni bilo. So pa z umetno inteligenco povezana številna vprašanja.