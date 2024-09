Newyorške borze končale občutno v rdečem

New York, 3. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili občutno v rdečem. Analitiki padec vidijo kot posledico živčnosti med vlagatelji, ki so zaskrbljeni nad dogajanjem v svetovnem gospodarstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znižali sta se tudi ceni nafte in zlata.