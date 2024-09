ZN pozivajo k preiskavi smrti izraelskih talcev v Gazi

Ženeva, 3. septembra - Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je danes pozval k preiskavi smrti šestih talcev, katerih trupla so izraelski vojaki našli minulo soboto v Gazi. Izrael je palestinski Hamas obtožil usmrtitve šesterice, medtem ko so iz islamističnega gibanja zatrdili, da so ujetniki umrli v izraelskem obstreljevanju.