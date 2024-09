V Planici skrit svet vesoljskih tehnologij

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 4. septembra - Nordijski center Planica, skrit v osrčju slovenskih Alp, ni le dom svetovnih skakalnih dosežkov, temveč tudi znanstveni laboratorij. Raziskovalci tam preučujejo fiziologijo in medicino človeka v vesolju in ekstremnih okoljskih razmerah. V sklopu poletne šole so laboratorij obiskali tudi dijaki, ki so tako spoznali svet vesoljskih tehnologij.