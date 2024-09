Na celjskem sodišču se je z zagovori začelo sojenje Janši in soobtoženima v zadevi Trenta

Celje, 3. septembra - Na celjskem sodišču se je danes z branjem obtožnice in zagovori le začelo sojenje prvaku SDS Janezu Janši ter soobtoženima, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in nekdanjemu prvemu možu Imosa Branku Kastelicu, za domnevno sporne posle z zemljišči v Trenti. Pred tem so bile zavrnjene zahteve obrambe za izločitev sodnikov porotnikov.