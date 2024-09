Panelisti na BSF za krepitev obrambnih zmogljivosti in širitev Nata

Bled, 3. septembra - Zveza Nato mora podvojiti prizadevanja za odvračanje ter okrepiti obrambne zmogljivosti, zlasti v Evropi, so poudarili sodelujoči v razpravi na BSF o prihodnosti Nata ob 75-letnici zavezništva. Zavzeli so se tudi za enotnost med članicami in nadaljnjo podporo Ukrajini ter podprli širitev Nata na Zahodni Balkan.