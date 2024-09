Špansko vrhovno sodišče bo prvič v zgodovini vodila predsednica

Madrid, 3. septembra - Sodnico Isabel Perello so danes izvolili za predsednico vrhovnega sodišča in splošnega sodnega sveta (CGPJ). 66-letna Perello je postala prva ženska na čelu španskega vrhovnega sodišča. Hkrati se je odpravilo večletni zastoj glede vodenja CGPJ in delovanja španskega sodstva. CGPJ namreč imenuje sodnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.