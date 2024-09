Na oder ljubljanske Opere prihaja Mali princ v baletni različici

Ljubljana, 3. septembra - V ljubljanski operno-baletni hiši bodo v petek na oder premierno postavili balet Mali princ na novo koreografijo Lukasa Zuschlaga in novo glasbo skladateljice Aleksandre Naumovski Potisk. Ljubljanska baletna različica Malega princa Antoina de Saint-Exuperyja naslavlja teme, kot sta prijateljstvo in ljubezen pa tudi osamljenost in izguba.