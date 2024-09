Van Aert po padcu predčasno končal Vuelto

Lagos de Covadonga, 3. septembra - Belgijski kolesarski zvezdnik Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) je moral zaradi padca v 16. etapi od Luanca do Lagosa de Covadonge (181,3 km) predčasno skleniti nastop na svoji prvi dirki po Španiji, so sporočili organizatorji. Devetindvajsetletni Belgijec je bil sicer vodilni v seštevku za najboljšega hribolazca in v razvrstitvi po točkah.