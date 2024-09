GZS: Brez Teša 6 bo Slovenija še bolj energetsko odvisna od uvoza

Ljubljana, 3. septembra - Gospodarstvo z zaskrbljenostjo spremlja finančne težave Teša 6 in grožnje pred stečajem obrata, ki proizvede dobro četrtino električne energije v Sloveniji, so zapisali v GZS. Kot so opozorili, bo Slovenija z zmanjševanjem njegovega obratovanja še bolj odvisna od uvoza elektrike in še bolj ranljiva v primeru ponovitve energetske krize.