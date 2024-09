HSE: Nadaljnje poslovanje Teša brez ukrepov države ni mogoče

Ljubljana/Šoštanj, 3. septembra - V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) pozdravljajo današnjo napoved ministrstva za okolje, podnebje in energijo o pripravi interventnega zakona za omejeno nadaljnje delovanje Teša in Premogovnika Velenje. Kot so poudarili, poslovanja teh družb od prihodnjega leta zaradi pravil EU o državni pomoči namreč ne bi mogli več financirati.