Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 3. septembra - Tečaji na newyorških borzah so na začetku prvega trgovalnega dne v septembru, potem ko so bile borze v ponedeljek zaradi praznika dela zaprte, obarvani rdeče. Vlagatelji so v pričakovanju novih objav, ki bi lahko usmerile trge, med drugim o porabi za gradbene projekte v juliju ter o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v avgustu v ZDA.