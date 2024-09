Ljubljanska borza: SBI TOP sklenil z rastjo

Ljubljana, 3. septembra - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje sklenil pri 1604,31 točke, kar je 0,18 odstotka višje kot v ponedeljek. Največjo rast so v prvi kotaciji beležile delnice Cinkarne Celje, najbolj prometne pa so bile delnice Krke in NLB. Vlagatelji so skupno opravili za 1,37 milijona evrov poslov.