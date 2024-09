Upanje v ospredju letošnje Ars Electronice

Linz, 4. septembra - V Linzu se danes začenja festival Ars Electronica. Nosilna tema letošnjega festivala, ki velja za mednarodno najpomembnejši in največji festival za umetnost, tehnologijo in družbo, je Hope - who will turn the tide (Upanje - kdo bo obrnil tok dogajanja). Na festivalu sodeluje več slovenskih umetnikov.