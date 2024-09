Ministrstvo prejelo številne pripombe na predlog zakona o psihoterapiji

Ljubljana, 10. septembra - Predlog zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti, je v javni razpravi, ki se je končala konec avgusta, naletel na ostre kritike. Pristojno ministrstvo številne prejete pripombe še preučuje, so pojasnili za STA. Med drugim se te tičejo izobrazbe in usposabljanja psihoterapevtov.