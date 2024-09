Dars zaenkrat ne bo spreminjal politike sankcioniranja glede vinjet

Ljubljana, 3. septembra - Dars po sodbi ljubljanskega višjega sodišča, ki ne dopušča kaznovanja voznikov, ki so ob nakupu vinjete navedli napačno registrsko tablico, zaenkrat ne bo spreminjal politike sankcioniranja. Kot so pojasnili, so na vrhovno državno tožilstvo zoper sodbo vložili pobudo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.