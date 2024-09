V Svizu vnovič opozorili na vse slabše razmere v šolstvu

Ljubljana, 3. septembra - V Svizu so ob začetku šolskega leta vnovič opozorili na vse slabše razmere v šolstvu. Strokovnega in tehničnega kadra primanjkuje v vseh delih vzgoje in izobraževanja, zaposleni so preobremenjeni, ministrstvo pa k problematiki ne pristopa ustrezno aktivno, so ocenili. Menijo, da bi sistem vzgoje in izobraževanja potreboval stabilno financiranje.